The Game a tiré sur Suge Knight !

Suge Knight est une figure notoire du rap game des années 90 sur la côte ouest. Le co-fondateur et ancien PDG du tristement célèbre Death Row Records a toujours mené ses activités d'une certaine manière, qu'il s'agisse d'envoyer des menaces de mort par SMS ou même d'écraser un ancien associé avec sa voiture.

Dans une interview donnée à Nick Cannon, qui a également endossé la responsabilité de l'écriture de l'autobiographie de Knight, The Game a fait un retour en arrière sur ses propos lors de la cérémonie des Vibe Awards en 2004 qui lui ont fait gagné le respect du magnat du rap.

"J'ai été en face à face avec Suge avec des armes à feu tirées des deux côtés", a déclaré l'auteur de "Born 2 Rap".

"Suge est venu me voir une fois après la soirée des Vibe Awards avec 60 gangsters. Il voulait insister sur quelque chose que j'ai dit dans ma chanson à son sujet parce que je viens de Compton. Je viens vraiment de Compton. Et je me sentais comme Death Row et Suge et toute cette époque a pris tant de vies qui n’ont pas été mentionnées dans la ville. Alors j'ai dit quelques choses à propos de Suge qu'il n'aimait pas et ils m’ont entouré".

Âgé de 25 ans à l'époque, The Game refusait de laisser Knight et son entourage l'intimider.

"J'ai tenu mon arme sur chacun d'eux, j’étais prêt à tirer et j'étais seul. Et à partir de ce jour, ce n'était plus que du respect de la part de Suge ", a déclaré l'ancien rappeur de G-Unit.