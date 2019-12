The Game et 50 Cent ont des morceaux ensemble !

The Game a annoncé que lui et 50 Cent avaient encore des tas de morceaux cachés...

Si on devait faire un classement des plus gros beefs de l'Histoire du hip hop, et notamment du Rap US, on penserait évidemment à Tupac vs Biggie, Jay-Z vs Nas, et également à 50 Cent vs The Game. Un clash qui a rythmé les années 2000, pendant lesquelles il ne se passait pas un mois sans que l'un envoie un missile à l'autre. Il faut dire que 50 Cent était friand de ce genre d'exercices, lui qui s'est carrément fait connaître dans le Rap US par des clashs envers les mecs déjà établis. Sauf qu'avec The Game, il avait trouver un client, pas près à s'asseoir sur sa fierté pour mettre fin au clash. Un clash d'autant plus violent que 50 Cent et The Game avaient de grandes affinités musicales, en témoignent certains hits qu'ils ont fait à deux.

Lorsqu'on produit ce genre de morceaux, et qu'on se déchire par la suite, ça laisse forcément des traces, même si depuis, la hache de guerre a été enterrée. Lors d'une émission pour la chaîne "UPROXX Video" sur Youtube, et interviewé par Tali Kweli, The Game est revenu sur ce clash, en lançant des informations qui vont affoler les fans : "Moi et lui, en studio, c'était comme A,B,C,D,E,F,G. Il savait ce qu'il avait à faire, je savais ce que j'avais à faire, on a mixé nos voies tous les deux, et cette merde est devenue magique. J'ai des sons avec Fifty sur un disque dur chez moi, qui sont carrément incroyables".

Quand on lui demande s'ils pourraient à nouveau retravailler ensemble, The Game n'est pas très convaincu : "50 Cent, il fait les choses différemment. Il pardonne, mais il n'oublie pas. J'ai vraiment défoncé sa marque de sape, son label, tout. J'ai craché le feu sur G-Unit, et il n'a pas du tout aimé ça...". On espère tout de même les revoir ensemble, car il faut l'avouer, autant pour l'un que pour l'autre : ils n'ont jamais réussi à être aussi forts après leur clash, qu'ils l'étaient sur "Hate it or Love It".