Lunatic : découvrez la 1ère version de "Le Crime Paie" avec Zoxea!

La toute première version du classique de Lunatic, "Le Crime Paie", était bien différente, et en feat avec Zoxea !

Les historiens du rap s'affrontent toujours aujourd'hui pour décider de quelle était la plus grande école du rap FR des années 90. Certains diront Marseille (IAM, FF, Troisième Oeil), d'autres parleront du 93 de NTM, d'autres encore choisiront Paris intra-muros, avec Time Bomb et la Scred. Mais une chose est sûre : l'école du 92, avec en tête les Sages Poètes de la Rue, et plus généralement tout le Beat 2 Boul', Lunatic (Booba et Ali), LIM, Mala, Brams et tellement d'autres, est respectée partout. Et si on devait choisir parmi les titres de l'école du 92 qui ont le plus changé la face du rap français, on penserait sans doute à "Le Crime Paie" de Lunatic. Un rap caillera, sans concession, avec un constat social à la fois amer, et déterminé : seul le crime paie, donc c'est normal qu'on se tourne vers lui.

Une mentalité caillera qui n'a pas quitté le rap français depuis 25 ans. Mais figurez-vous que ce classique, à l'origine, ne ressemblait pas du tout à la version à laquelle on a eu droit. Si on retrouve pas mal de lyrics, l'ordre est différent, et surtout, il y a des lines qui sont passées à la trappe. Mais en plus de ça, l'instru est totalement différente, beaucoup plus "old school" encore, moins "Mobb Deep" et plus "Public Ennemy si vous préférez. Et on retrouve également Zoxea des Sages Poètes de La Rue, au refrain, et aussi à la prod.

C'est à l'excellent rappeur Sameer Ahmad, un vrai connaisseur du rap, avec une technique hors normes, qu'on doit la découverte. Il a eu la bonté de mettre à la disposition de tous cette nouvelle version de "Le Crime Paie", de Lunatic et Zoxea, sur WeTransfer. Dépêchez vous car le lien sera désactivé dans 5 jours !