Kanye West et Dr. Dre préparent du lourd pour "Jesus is king 2" !

Le producteur américain Ronny J a dit que Dr. Dre et Kanye West travaillaient sur "quelque chose de spécial", après que les deux hommes aient confirmé qu'ils travaillaient sur la suite de "Jesus Is King".

Le producteur, qui a déjà travaillé avec Kanye et d’autres géants du rap, a expliqué qu’il avait travaillé avec le rappeur la semaine dernière lorsqu’il s’était dirigé vers son ranch du Wyoming.

"Nous avons certainement quelque chose sur le chemin. Moi, Dr. Dre et Kanye", a-t-il déclaré. Quand on lui a demandé si cela était lié à "Jesus Is King II", il est resté flou : "C’est quelque chose de spécial, quelque chose pour les fans, vous savez".

Il a ensuite expliqué qu’il travaillait "uniquement dans le Wyoming la semaine dernière", mais que "Dre n’était pas là cette fois-ci".