Lomepal bientôt au cinéma !

Lomepal vit une consécration cette année ! Après avoir été certifié double disque de platine avec "Jeannine", son deuxième album studio sorti le 7 décembre 2018, l’artiste a fait le tour de France avec des salles à guichets fermées. De plus, le 17 et 18 novembre dernier, le rappeur a mis tout le monde d’accord en remplissant le fameux AccorHotels Arena à deux reprises, et Lomepal n’en est qu’au début de son succès !