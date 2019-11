Kanye West veut Dr. Dre pour la suite de "Jesus is King"

Kanye West et Dr. Dre réunis en studio pour la suite de l'album.

Kanye West prépare du très lourd avec Dr. Dre ! Ils bossent tous les deux sur la suite de "Jesus Is King". La deuxième partie arrive très bientôt.

La nouvelle vient de tomber : l'album à succès "Jesus Is King" aura une suite. Et elle sortira très prochainement. C’est Kanye West en personne qui l’a annoncé sur twitter. Mais la good new ne s’arrête pas là ! Vous connaissez Ye, il est imprévisible, surprenant, intelligent. Sur la photo qu’il a posté, on le voit en studio…accompagné ! Et oui, pour ce nouveau projet, il a décidé de bosser avec celui qui vient de faire une interview plus que mythique : le grand et l’unique Dr. Dre. Rien que ça.

Ye and Dre Jesus is King Part II coming soon. pic.twitter.com/wTKFgXQQXQ — ye (@kanyewest) November 18, 2019

La légende est claire, nette, précise : "Ye et Dre, Jesus Is King Partie 2 arrive bientôt."

Franchement, si on vous avait dit un jour de choisir le duo le plus dingue du rap game pour une collab, jurez que vous n’auriez pas cité ces deux monstres US. Solo, ils cartonnent. A deux ? Ils vont tout exploser. En plus, c’est la première fois qu’ils charbonnent ensemble. Ca promet une vraie dinguerie.



Niveau timing on sait que Kanye n’est pas le roi, puisqu’il n’a cessé de repousser la date de publication de son dernier album. Mais là, il l'affirme : "Jesus Is King 2" sortira au mois de décembre. Il veut que son nouvel opus soit la référence première pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Décidément personne ne peut arrêter celui qui veut changer de nom. Rappelons qu’en parallèle il a d’autres projets, et pas n’importe lesquels. Il veut se lancer dans la politique puisqu’il ambitionne de se présenter à la Maison Blanche.

Côté artistique, Yeezy présentera le 24 novembre prochain son tout premier opéra, sur la scène du Hollywood Bowl à Los Angeles.

Rien à ajouter. Son ambition est à la hauteur de son talent.