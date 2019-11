PNL : Ademo balance un inédit sur Instagram !

Mais que se passe-t-il sur la planète PNL ?

Ademo est en train de nous préparer du sale : actuellement au Japon, le rappeur du groupe PNL nous a révélé quelques petites secondes d'un inédit sur Instagram...

PNL c'est le succès immense de deux frères sombres : Ademos et N.O.S ! Après le carton de leurs albums "Le Monde Chico", "Dans La Légende" et plus récemment, "Deux frères", chacun continue ses petits projets artistiques en silence. On retrouve le plus jeune, N.O.S dans l'album du groupe "DTF" dans le morceau "Dans La Ville". Et son frère, Ademo on le retrouve au Japon, le petit du soleil levant ! Ce dernier a récemment rencontré le créateur du jeu vidéo "Shenmue", Yu Suzuki. La culture japonaise l'inspire énormément puisque le rappeur de Corbeil-Essonnes nous a teasé pas mal d'actu ces derniers jours...

Ademo a été très actif sur son compte Instagram depuis peu : on le voyait se balader dans de beaux quartiers japonais mais aussi rencontrer et tester en exclusivité le nouveau jeu d'aventures "Shenmue" (le troisième projet). Le jeu sera disponible le mardi 19 novembre prochain. Le grand frère PNL s'est senti l'âme généreuse puisqu'hier soir, il a partagé sur Instagram un extrait de quelques secondes... Un inédit qui a ravi les fans ! On ignore encore si c'est un morceau en solo ou si c'est un duo avec son petit frère, N.O.S. Aussi, pour l'instant, on ignore également si ce nouveau titre servira à une potentielle réédition à greffer à leur dernier album ou le signe d'un nouveau projet. En tout cas, le nom de ce morceau sur les réseaux sociaux est "Libérer" en japonais.