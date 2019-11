Timal balance de l'inédit !

Timal nous lâche un extrait très lourd sur les réseaux.

Timal nous mijote quelque chose. Il a publié un extrait inédit sur ses réseaux. Ca s’annonce plus que lourd.

Timal utilise le même moyen de communication que Jul ou Vald : les réseaux sociaux. Il a compris que la promo 2.0 était le meilleur bail. Autre chose que la rappeur a saisi ? Ne jamais laisser ses fans à l’abandon. Toujours faire monter la température. L’auteur de "La 11" est passé le king en la matière. Il tease sans prévenir ses prochains morceaux sur les réseaux. Et là, c'est sur Twitter qu'il est passé à l'action en publiant un indédit. Comme ça, sans annoncer quoi que ce soit avant.

Vous nous imaginez en week-end à rallonge tranquille... et là, petite notification avec une vidéo de Timal ! Que demandez de mieux ?

Il faut dire que ces derniers temps, Timal a charbonné. On l’a vu sur le feat "Toute l’année" présent dans la mixtape de PLK "Mental". Il était aussi sur Youtube avec le clip du titre "Cavaler". C’est pas fini, il s’est affiché également sur Instagram avec un inédit. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il s’est dit "bah pourquoi j’irais pas sur twitter cette fois çi ?". Aussitôt dit, aussitôt fait !

Le rappeur du 77 nous a balancé un extrait exclusif. De quoi nous chauffer et annoncer une suite à son premier opus. En tout cas, on espère que ce soit ça. On croise les doigts ! Mais franchement il y a des chance. La légende de sa petite vidéo nous le fait comprendre. Il dit : "Laisse moi gérer les bails gros. BIENTOT L’HEURE LES VATOS ????#TropChaud#Caliente"

Nul doute que si nouveau projet il y a, ce sera un carton. Doit-on vous rappeler que son précédent album "Trop Chaud" à décroché le disque d'or ?