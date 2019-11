Eminem : Le son où il insulte Rihanna a fuité au complet ! Il se justifie !

Grosse polémique depuis le leak de sa violente punchline...

Mauvaise nouvelle pour Eminem ! Le son datant de 2009 où le rappeur clashe sévèrement Rihanna vient de fuiter au complet sur les réseaux sociaux... Attention, ça pique !

Vous le savez sans doute déjà : Eminem a une partie très sombre dans sa personnalité... Le fameux personnage controversé "Slim Shady" a tendance à vriller un peu trop lorsqu'il prend le contrôle du rappeur. Ce dernier aime faire polémique notamment en insultant salement les femmes et les homosexuels : on se rappelle bien sûr de ses clashs avec Mariah Carey ou encore Britney Spears. Mais la semaine dernière, un couplet assez sombre du son "Things Get Worse" en featuring avec B.O.B, a fuité sur les réseaux sociaux... Le rappeur tacle son ami, Rihanna en prônant ouvertement être de l'avis de Chris Brown. Pour rappel, Breezy et Riri étaient en couple. Une relation amoureuse qui s'est très mal terminée puisque la chanteuse a été battu à sang par le rappeur. Eminem avait alors balancé dans cet extrait : "Bien sûr que je suis du côté de Chris Brown, moi aussi j'aurais frappé cette s*lope si elle m'avait donné des démangeaisons à la b*te"... Virulent ! Après cette publication, aucun des trois concernés n'a souhaité réagir à la polémique. On rappelle aussi que Eminem et Chris Brown on pas mal collaboré en 2010 notamment avec le carton "Love The Way You Lie"... Un an après la violente punchline du Slim Shady.

Selon certaines sources, cette version du son aurait été écrit lors des sessions d'enregistrement de l'album "Relapse" en 2009. Eminem aurait choisi lui-même de supprimer les paroles concernant Rihanna selon Dennis Dennehy, le porte-parole du rappeur : "Après l'enregistrement de ce couplet, Em l'a abandonné et a réécrit ce son. De toutes évidences Rihanna et lui entretiennent d'excellentes relations". Le rappeur aurait donc privilégié son amitié avec "Bad Gal Riri" plutôt qu'un tacle qui lui aurait sans doute valu plein de clics.