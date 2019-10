Kanye West embarque dans le "Airpool Karaoke" !

En effet Kanye et le Sunday Service Choir , sa chorale, ont enflammé les airs pendant presque 20 minutes. Pour accueillir la grande chorale et peut-être aussi se rapprocher un peu de Jésus , la voiture a été échangée contre un avion commercial.

Corden posa des questions extrêmement réfléchies et se retrouva avec une conversation beaucoup plus riche que celles qu’on a l’habitude de voir dans l’émission. Pour une interview télévisée réalisée dans un tel décor, elle a réussi à être plutôt intimiste et révélatrice.