PNL dévoile deux nouveaux morceaux inédits !

Le duo PNL est déjà de retour avec des titres inédits!

PNL aura considérablement marqué l'année 2019 avec la sortie de leur album "Deux Frères", le 5 avril dernier. Un produit teasé à grands renforts de clips époustouflants comme "Au DD", et de collaboration avec les chauffeurs Uber de Paris, bref, un cocktail qui ne pouvait que fonctionner. Et non contents d'avoir retourné les bacs et d'avoir battu plusieurs records de streaming mondiaux en première semaine, les deux frères espèrent bien continuer leur domination sur le rap game français.

En effet, ils sont déjà de retour avec deux inédits, déjà ajoutés à l'album de PNL sur les plateformes de stream. Les deux morceaux s'appellent "Capuche" et "Frontières", deux morceaux parfaitement dans la même veine que le reste du projet, mélancoliques, désabusés, qui devraient encore rajouter quelques ventes à un album qui s'est imposé partout comme une référence. Et deux morceaux qui s'ajoutent à deux autres titres inédits déjà dévoilés il y a 2 semaines.

On vous laisse découvrir les deux titres de Ademo et N.O.S. et nous dire ce que vous en pensez !