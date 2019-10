Lizzo : elle est accusée de plagiat !

La star aurait volé l'instru' et certaines paroles pour son titre "Truth Hurts".

L'artiste Lizzo est devenu en quelque temps la nouvelle star montante de la musique urbaine aux Etats-Unis. Actuellement au top des charts américains, la nouvelle diva du hip-hop se retrouve dans une sombre affaire de plagiat musical... Explication !

La chanteuse qui bat des records à la Lauryn Hill et Cardi B c'est elle : Lizzo. Avec sa voix puissante, ses clichés délurés et sexy sur Instagram, la star ne laisse personne indifférent. Propulsée au rang de vedette, elle fait pourtant polémique. Et depuis quelques semaines déjà, la bombe est accusée d'avoir plagié une phrase appartenant à une autre artiste dans sa chanson phare "Truth Hurts". En effet, la fameuse phrase "Je viens de passer un test ADN, c'est véridique, je suis une biatch à 100%" a été reprise par de nombreux médias car elle ressemble étrangement à la phrase qu'une musicienne britannique nommée Mina Lioness avait balancé sur Twitter quelques mois plus tôt... Mina Lioness a confirmé cette information en prouvant qu'elle avait posté cette même phrase en février 2017 soit plusieurs mois avant la création du titre de Lizzo. Etrange non ?

Et ce n'est pas terminé ! Après Mina Lioness qui confirme s'être fait plagier par Lizzo, c'est Justin Raisen, un compositeur qui confirme qu'elle aurait également plagié l'une de ses compositions. Ce fameux Justin s'est emparé de ses réseaux sociaux pour comparer ses créations avec le son "Truth Hurts" de Lizzo... Une troublante ressemblance en effet !

Ces accusations pourraient aller très loin, Justin Raisen surtout, pourrait bénéficier d'une protection juridique s'il poursuit Lizzo en justice. Quant à cette dernière, en plus de risquer gros, une telle affaire pourrait véritablement entacher son début de carrière...