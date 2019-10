PNL : leurs titres bonus dispo en streaming !

Trois ans plus tard, "Je T'Haine" et "Cramés" sont enfin libérés sur les plateformes de streaming.

Le 16 septembre 2016, l'album "Dans la légende" de PNL voyait le jour. Le projet comportait des morceaux comme "DA", "Jusqu'au dernier gramme" ou encore "J'suis QLF". Et si l'album est bel et bien entré dans la légende selon les fans du groupe, il comportait également une particularité. En effet, il existait deux versions physiques de l'album et chacune d'entres elles comportait un son bonus, disponible nulle part ailleurs. Le titre "Je T'Haine" était disponible dans la version orange, tandis que le titre "Cramés" faisait partie de la version rose.

Seulement, depuis le vendredi 4 octobre, les deux morceaux sont disponibles sur les plateformes de streaming. Il peuvent désormais s'écouter à la fin de "Dans la légende" comme des sons bonus.

Vrais professionnels en terme de marketing, les deux frères continue de surprendre ses fans, même trois ans plus tard. Cette année encore, N.O.S. et Ademo ont prouvé que leur méthode de marketing était toujours de plus en plus originale et travaillée. En mars dernier, tous les fans avaient suivi leur direct sur Youtube d'une journée entière qui s'était cloturé par l'annonce de la sortie du morceau et du clip de "Au DD". Tout cet engouement autour du nouveau morceau s'était poursuivi à la sortie de l'album "Deux Frères" en avril.

"Je t'haine" et "Cramés" sont arrivées comme deux surprises sur Spotify, Apple Music et Deezer, ultime preuve que les deux frères n'ont pas terminé de nous réserver encore d'autres joies.

Une belle occasion de redécouvrir ces sons pour tout le monde !

Elena