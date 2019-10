Juice Wrld : ce que l'on sait de son prochain album

On a des nouvelles de l'album de Juice Wrld, petit récap' !

Il semblerait bien que Juice Wrld sorte un deuxième album cette année, du moins c'est ce qu'il confié dans une interview accordée au magazine américain XXL Magazine. Le projet devrait arriver le 2 Décembre prochain, date à laquelle le rappeur fêtera ses 21 ans.

L'album "Death Race for Love" sorti en mars 2019 est arrivé en tête des classements. Si Juice Wrld sort bel et bien un album et que celui-ci se classe en numéro un, il réussira un exploit que beaucoup d'artistes convoitent : réussir à classer deux albums en première position dans la même année.

En ce qui concerne le nouvel album prévu en décembre, on a quelques infos !

Premièrement, on sait déjà qu'il comprendra un featuring avec Young Thug. Les deux artistes ne sont pas à leur première collaboration, on se souvient notamment du morceau "Mannequin Challenge" présent sur l'album "To Much Fun" de Thugger.

Ensuite, un morceau sera produit par Nick Mira, celui qui a donné naissance à des titres comme "Lucid Dreams" ou "Robbery", pour ne citer qu'eux. Une nouvelle plutôt positive quand on sait que ce sont les deux sons de Juice les plus streamé sur les plateformes. De plus, un autre producteur qu'on ne présente même plus fera aussi son apparition sur le projet, il s'agit de Metro Boomin. Juice Wrld a d'ailleurs déclaré le concernant : "C'est un des meilleurs. Une vraie légende."

Enfin, le rappeur natif de Chicago est tellement engagé dans sa musique que son ami et ingénieur du son, Max Lord, vit sous son toit de sorte à être disponible à n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour enregistrer. Juice Wlrd a d'ailleurs déclaré avoir enregistré plus de 10 morceaux en une seule nuit, plutôt inspiré !

Max Lord explique que le premier album du rappeur évoquait ses peines de coeur, que dans le second il réapprenait à aimer sa girlfriend et que le troisième parlera de son anxiété et la façon dont il lutte intérieurement avec tout ce qu'il s'est passé durant l'année écoulée.

Rendez-vous en décembre !

Elena O.