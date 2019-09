6ix9ine : même 50 Cent ne le soutient plus !

Depuis l’arrestation de Tekashi 6ix9ine en novembre 2018, de nombreux rebondissements ont eu lieu et cette semaine le rappeur de 23 ans a décidé de coopérer avec le gouvernement fédéral et de commencer à citer des noms.

Le procès des prétendus Anthony "Harv" Ellison et Aljermiah "Nuke" Mack a débuté cette semaine et 6ix9ine a comparu à la barre en tant que témoin vedette du gouvernement.

Fifty a déclaré, lors d'une interview accordée à The Breakfast Club sur Power 105 , à la co-animatrice de l'émission de Charlamagne Tha God , Angela Yee , qu'il n'avait pas parlé à 6ix9ine depuis son arrestation l'automne dernier et qu'il ne comptait pas reparler au rappeur à nouveau. Pour bien montrer son détachement, 50 a partagé ses réflexions sur Instagram en utilisant un meme de Tekashi devant les tribunaux.

Il fut un temps où 50 Cent et 6ix9ine étaient en bons termes. Le mogul de Power est même apparu aux côtés du célèbre rappeur aux cheveux couleur arc-en-ciel dans la vidéo "Get The Strap" de Oncle Murda et l’avait même surnommé son "fils".