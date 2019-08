Rick Ross : son nouveau clip, "Fascinated", est dispo !

On l'attendait, Rick Ross clippe enfin "Fascinated"... dixième son de "Port Of Miami 2"

C'est la reprise pour nos rappeurs français et américains et ça sent très bon ! Après avoir clipé le gros featuring de cet été, "Money In The Grave" lundi dernier (le lundi 26 août) avec son "poto" Drake, Rick Ross revient, mais cette fois-ci en solo avec "Fascinated", extrait de son dernier album "Port Of Miami II" sorti treize ans après son premier album, "Port Of Miami" sortie en 2006.

De retour cette année avec son dixième album studio sortie le 9 août dernier, le rappeur et producteur Rick Ross continue de mettre toutes ses tripes dans ses sons et ça fait plaisir ! Les fans l'attendaient au tournant et voulait le retrouver dans un mood qui ressemble au Rozay qu'ils connaissent !

Pour ce son, Rick Ross se pose en mode chill, balance son texte avec une "bebom" jamais bien loin (juste derrière lui) ! Un clip très classique et sombre à tcheker sans modération...