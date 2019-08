Lacrim tease de plus en plus "RIPRO 4"

La sortie du projet de Lacrim "RIRPO 4" se rapproche-t-elle ?

Lacrim est de plus en plus chaud sur les réseaux sociaux. Est-ce à dire que son prochain projet "RIPRO 4" va sortir prochainement ? Pour l'instant, le rappeur n'a rien lâché comme information sur une éventuelle date de sortie mais le fait est qu'il accélère très nettement la teasing de ce projet tant attendu par les fans.

Et pourtant Lacrim ne chôme pas. Son dernier projet, un double album éponyme n'a que six mois ! Cela ne l'empêche pas de rester actif. Lacrim sait qu'aujourd'hui tout va plus vite et que si tu disparais trop longtemps, le public t'oublie rapidement. Pas de danger avec le natif de Paris, il reste actif.

Il y a deux jours, il dévoilait un premier extrait de "RIPRO 4" sur son compte Instagram. On le voit en studio et surtout, on y entend un morceau bien hardcore à l'image de ceux qui ont fait sa réputation. Avec sa voix grave et si reconnaissable, il empile les punchlines. L'aperçu était court mais prouvait que Lacrim n'avait rien perdu de sa dalle malgré le succès.