Black M : découvrez le tracklisting de son prochain album

Black M sortira "Il était une fois" le 13 septembre avec de nombreux invités.

Black M l'a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux, son album à paraître à la rentrée est terminé et il est temps pour le rappeur de prendre des vacances bien méritées. Mais avant de partir, il a fait un dernier cadeau à ses fans en dévoilant le titre du projet, sa date de sortie et le tracklisting.

Son troisième album solo s'appellera "Il était une fois" et sortira dès le vendredi 13 septembre. On aura à peine le temps de prendre nos marques après la rentrée que Black M sera là pour nous mettre du baume au coeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rappeur de la Sexion d'Assaut a mis les petits plats dans les grands avec la présence au tracklisting de PLK, Soolking, Heuss L'enfoiré, Koba LaD, Niro, Daks, Naylinz et Bigflo & Oli. Autant de talents qui seront là pour l'accompagner sur les 17 titres d'"Il était une fois".

Pour communiquer, Black M s'est servi de son compte Instagram. Vous me direz, rien de bien exceptionnel jusque-là puisque c'est devenu le vecteur de communication principal de la plupart des artistes. Mais Black Shady l'a fait à travers une vidéo de 3'30 qui se regarde comme un reportage dans les coulisses de l'enregistrement de l'album. Le tracklisting est déroulé dans l'ordre avec chaque fois quelques images explicatives de l'enregistrement du titre.

On y apprend notamment que "Bon" dont le clip regroupe toute la Sexion constitue le prologue tandis que "Mon beau-frère", le premier single de l'album en est aussi le premier track. Même si Black M prend actuellement un peu de repos, nul doute que la suite devrait arriver très vite !