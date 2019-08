Dinos lâche des indices sur "Taciturne"

Dinos vient de tweeter un extrait de son prochain projet : "Taciturne".

Avec "Imany", Dinos avait déjà frappé fort l'année dernière. Ce disque avait relancé une carrière qui battait de l'aile et qui l'avait vu changer de nom après avoir pourtant sorti quelques EP sous celui de Dinos Punchlinovic. Alors pour battre le fer tant qu'il est chaud et maintenant que le public l'a identifié et surtout apprécié, il envisage de ne pas laisser passer trop de temps avant la sortie de "Taciturne", prévue pour cet hiver, un projet qu'il a annoncé il y a un long moment et qu'il tease régulièrement. Aujourd'hui, il a d'ailleurs partagé avec ses fans un extrait sur son compte Twitter.

"Je prépare la dépression hivernale doucement mais sûrement."

Ce message énigmatique annonce pourtant une avancée évidente du projet. Mais le plus important, c'est qu'elle est accompagnée d'un extrait de "Taciturne" ! Une prod assez lente, des BPM down tempo, un son pas mixé ni masterisé mais une minute trente qui donne quand même une bonne indication du titre sur lequel Dinos semble travailler : un texte toujours très bien écrit qui parle d'une relation amoureuse pas toujours facile à assumer quand on est un artiste. Il y a presque de la tristesse dans ses paroles, on sent peut-être aussi un peu de regrets ou d'amertume. Il se console presque en concluant : "on du beef, si c'était à refaire, je le referais". Evidemment, on n'a pas le track en entier mais il semble que Dinos reste dans la ligne de ce qu'il nous a déjà apporté, de la mélancolie et des textes bien écrits, ça annonce du bon pour "Taciturne" !