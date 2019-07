Lil Nas X est nominé 8 fois aux MTV VMA 2019 !

Lil Nas X se retrouve avec 8 nominations aux MTV Video Music Awards 2019.

Le single "Old Town Road (Remix)" de Lil Nas X domine le palmarès Billboard Hot 100 depuis un temps record. Il se peut qu’il domine également aux MTV Video Music Awards 2019 qui auront lieu le mois prochain. Le rappeur de Géorgie et son clip mythique remporteront peut-être huit prix lors de la cérémonie. Les nominés ont été annoncés aujourd’hui et la nouvelle recrue du game se retrouve en position de leader des artistes hip-hop.

Devant lui, on retrouve les superstars de la pop Taylor Swift et Ariana Grande pour 10 nominations chacune, mais aussi, Billie Eilish qui en a 9.

Lil Nas X est nominé dans les catégories vidéo de l'année, chanson de l'année, meilleur nouvel artiste, meilleure collaboration, meilleur artiste hip-hop, meilleure réalisation, meilleur montage et meilleure direction artistique, rien que ça !

L’auteur de "Panini" a dévoilé en mai la vidéo officielle du remix de "Old Town Road" mettant en vedette Billy Ray Cyrus. On y retrouve de nombreuses célébrités telles que Chris Rock, Vince Staples, Rico Nasty, Diplo et la star des réseaux sociaux HaHa Davis.

Le morceau est encore une fois cette semaine au sommet du Billboard Hot 100, après avoir dépassé le record de "Despacito" de Luis Fonsi. Lil Wayne, qui a reconnu le talent de Nas X a conseillé le rappeur de rester au top dans le monde de la musique. "Reste focalisé sur ton boulot. La seule chose qui devrait compter, mon frère, c'est ton prochain son", a déclaré Tunechi.

Par ailleurs, Drake, Cardi B et Anderson .Paak figurent parmi les autres artistes hip-hop nominés à plusieurs reprises pour les MTV Video Awards 2019.

La cérémonie se déroulera le 26 août prochain, une chose est sûre, vu les nombreux talents nominés, le hip-hop en sortira vainqueur !

Peinda.B.