50 Cent dérape sur Young Buck et Lil Nas X !

La course au clash n’est jamais finie pour 50 Cent.

Toujours en plein clash avec son meilleur ennemi Young Buck, 50 Cent ne s’arrête plus d’attaquer et de renchérir face aux provocations du premier, aussi bien à travers ses réseaux sociaux que via des “diss tracks”, ou titres agressifs. Cette fois-ci, Fortnine Cent affronte également Lil Nas X…

Ce dernier a fait son coming-out le week-end dernier, à l’occasion de la Gay Pride, une annonce qui a fait beaucoup de bruit, notamment sur Twitter, où le rappeur s’est confié sur son orientation sexuelle. Une information qui a beaucoup plu à 50 Cent, qui s’est amusé d’une photo de Lil Nas X aux côtés de son rival Young Buck. Selon Fif’ toujours, le cliché, partagé par Young Buck sur Instagram en juin dernier et annonçant une future collaboration entre les deux artistes, signifierait bien plus qu’une simple promotion pour le single à venir.





50 Cent n’a en effet pas hésité à partager la photo en question sur son propre compte Instagram, affirmant que le duo se préparait à sortir un morceau intitulé “Fresh Out The Barn” Une insinuation plutôt claire de sa part que les deux entretiendraient une liaison en plus de se retrouver en studio ensemble ! Poussant le vice jusqu’à inventer une date de sortie pour le single, qui sortira le jeudi 4 juillet d’après 50 Cent, il nous prouve qu’il n’a décidément aucune limite dans l’art du clash.

Un move qui nous rappelle la fois où il avait déjà accusé Young Buck de sortir avec une femme transgenre… On attend une éventuelle réaction de la part d’un des deux concernés, alors que Young Buck a récemment sorti deux “diss tracks” visant son ennemi numéro 1 : 50 Cent.

-Anaïs Koopman