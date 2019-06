Nipsey Hussle : en sa mémoire, Bloods et Crips cessent le feu!

Suite à la mort de Nipsey Hussle, les Bloods et les Crips décident de cesser le feu.

La mère de Nipsey Hussle a finalement raison, son fils a été mis sur cette terre dans un but bien précis et cela pourrait bien être le rôle de médiateur entre bandes rivales emblématiques. Effectivement, selon le L.A. Times, les Crips et les Bloods appellent au cessez-le-feu dans le sud de Los Angeles, inspiré par le travail de Nip au sein de la communauté.

À la suite des pourparlers sur le cessez-le-feu de Compton en avril dernier, les Swamp Crips et les Campanella Park Pirus, affiliés aux Bloods, ont convenu de se tenir à l’écart du territoire de chacun et d’arrêter de tirer sur des personnes.

"C’est un passé troublé ! Il s’est passé beaucoup de choses et nous ne pouvons pas guérir aussi vite. Mais il est important pour nous de prendre l’initiative et de sensibiliser les jeunes à ce qui est en jeu et à ce qu’ils peuvent gagner", a déclaré Swap Crip Lamar "Crocodile" Robinson.

Ceux qui dirigent le mouvement pour la paix disent que le chagrin apparemment sans fin qui a suivi la mort par balle de Nipsey le 31 mars dernier a facilité la tâche d'implorer d'autres à mettre fin au cycle de violences. Bien que Nip soit affilié aux Rollin ‘60s Crips, il a tenté de combler l’écart entre ses adversaires avant sa mort. Peu de temps après sa mort, le producteur/rappeur Cartwright et d’autres dirigeants du Campanella Park ont ​​également signé un cessez-le-feu avec les Nutty Blocc Crips.

Cartwright a ensuite tenté de réunir les Bloods de Compton avant de parler à plus de Crips. Seul le temps nous dira quelle sera l'efficacité des pourparlers de paix, mais l’initiative est plus que positive pour sauver des vies dans la communauté.

Peinda.B.