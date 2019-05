Nipsey Hussle : Dr. Dre accusé de profiter de sa mort !

Depuis le décès de Nipsey Hussle, les réactions des poids lourds du game ont été nombreuses. Cependant, celle de Dr. Dre fait polémique...

Lors d’un décès, les réactions plus ou moins honnêtes sont nombreuses, celui de Nipsey Hussle n’a pas fait exception. Les fans du rappeur californien soupçonne Dr. Dre d’utiliser l’évènement tragique pour faire parler de lui. Pourtant, à ce stade de sa carrière, Dre n’a plus rien à prouver, il reste un des pionniers du hip-hop.

Malgré son règne incontestable dans l’industrie musicale, de nombreux internautes accusent le producteur prolifique d’exploiter la mort de Nipsey Hussle.

Huit jours après le meurtre tragique de Nipsey, une vidéo Instagram de The Game a été publiée sur YouTube, le montrant en studio avec Snoop Dogg et Dr. Dre.

Des photos de la session montrent également Dre et Game posant à côté d'un portrait du rappeur tué.

Un post qui a évidemment suscité la controverse sur la Toile à cause d'une ancienne interview que Nip avait faite avec Bootleg Kev en 2013.

Au cours de sa conversation avec Kev, Nip a adressé quelques mots à propos de "Mr.Untouchable", mais aussi, il a évoqué le fait que Dre ne l’a pas soutenu, pas plus que les autres rappeurs de gangsta rap alors en plein essor de la côte ouest.

"Ce que j'ai dit à propos de la situation chez Dre, c’était juste moi en tant que vrai négro" déclare Nip.

"Ce n’était pas un pic direct. C'était comme si je parlais de ce qui était vrai pour moi actuellement. Nous nous forgeons, et nous allons continuer à pousser sans se soucier des signatures et de l’aide des autres. Je me sentais comme si je restais assis dans le game, en regardant Nipsey Hussle, Dom Kennedy, et YG se développer à ce moment-là, je me demandais ce que j’aurai fait. Je ne dépenserais pas d'argent !" expliqua-t-il.

Nipsey reprochait à Dre de ne pas soutenir les jeunes talents, qui, comme lui auparavant, sont partis de rien pour grimper les échelons, il s’est d’ailleurs exprimé sur ce qu’il aurait fait à la place de Dre :

"Je n’offrirais pas forcément un soutien financier, mais je ferais ce que je fais à ces jeunes gars que je vois. Je reconnais qu'ils bossent dur. Parce que quand il est impossible de rater, et vous ne le reconnaissez pas, cela devient intentionnellement une non-reconnaissance."

Être reconnu à sa juste valeur était donc l’objectif de Nipsey.

Encore plus explicite, dans "Keys 2 The City" Nip mentionne Dre en confiant que la légende N.W.A avait décidé de ne pas travailler avec lui: "Hussle, hussle, Dre zappe, Def Jam, Capital Alantic aussi. Je pensais que je serais mort ou que je vivrais ma vie car ce que je rap est vrai. Juste un autre tu sais qui". Une partie qui a interpellé les adulateurs de Nipsey.

Sur Twitter, les réactions des fans ont fusé face à la photo de Dre avec le portrait de Nip. Certains ont trouvé cela dégoûtant alors que d'autres l'ont trouvé triste. Nipsey n'aura donc jamais eu l’occasion de travailler avec l'un de ses prédécesseurs de la côte ouest...

