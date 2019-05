Nekfeu fait son grand retour dans le rap et le cinéma !

Le nouvel album du Fenneck arrive bientôt sur grand écran.

Depuis la sortie de son deuxième album “Cyborg” en 2016, Nekfeu était presque totalement aux abonnés absent dans le rap jeu. L’année dernière, à part quelques featurings, notamment avec PLK ou encore Jazzy Bazz, on a davantage entendu parler de l’artiste dans le cadre d’une autre compétence développée : celle de l’acting. Depuis le film “Tout Nous Sépare”, où il a joué son premier rôle en tant qu’acteur de cinéma, il a participé à des bandes originales, joué dans “L’Échappée”, ou encore été doubleur dans la saison 2 du manga “My Hero Academia”. Finalement, après une absence de plusieurs mois, Nekfeu décide de revenir en mêlant musique et cinéma.



Tout va aller très vite : dès le jeudi 6 juin prochain sur les coups de vingt heures, le documentaire intitulé “Les Étoiles Vagabondes” co-réalisé par Nekfeu et Syrine Boulanouar sera projeté sur grand écran. Co-produite par Seine Zoo Records et FullDawa Films, la réalisation de quatre-vingt-six minutes ne sera diffusée que lors d’une séance unique. Sur l’affiche du documentaire, on peut lire “Nouvel album au cinéma”. De quoi imaginer que la sortie de ce fameux troisième projet musical devrait le suivre de très près, éventuellement le 7 juin à minuit.





Côté pitch du projet cinématographique, il définit les “étoiles vagabondes” : “quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'elles explose en supernova, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes.” On pourra également retrouver Nek sur la scène de plusieurs festivals d’été, à l’instar de Europavox entre le 27 et le 30 juin… sûrement pour entendre ses nouveaux morceaux !

-Anaïs Koopman