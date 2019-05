Booba lance une nouvelle marque !

Êtes-vous prêts pour DCNTD, la nouvelle marque de B20 ?

La dernière fois que l’on vous parlait de Booba, cela ne concernait pas le fameux octogone qui se prépare entre lui et Kaaris, mais pour appuyer ses activités de producteur, autre casquette du rappeur. En effet, ce dernier a annoncé lui-même la sortie prochaine du premier album de Bramsito, signé chez son label dédié à la pop urbaine, 7 Corp. Le Duc n’a pas que deux cordes à son arc, puisqu’il continue également à investir du temps et de l’argent dans l’entrepreneuriat. Il tease de plus en plus pressément le lancement de sa nouvelle marque, DCNTD.



DCNTC pour “Disconnected” (déconnecté) est une nouvelle marque de streetwear proposée par l’artiste, après qu’il ait quitté la première, au nom connu de Ünkut en novembre dernier. Mise en avant par petites touches, notamment lors du port d’un sweat siglé DCNTC par sa fille Luna dans le clip de “Petite Fille” et d’une casquette au logo de la marque par le rappeur lui-même dans la vidéo officielle de "Kyll" en feat. avec Médine; il semblerait que son lancement soit imminent !

En effet, le Duc de Boulogne a balancé une série de photos assez sobres, entre bitume et végétation, présentant le logo et l’appellation de sa nouvelle marque. S’il n’a pas encore communiqué de date de démarrage pour DCNTC, Booba a fortement encouragé ses nombreux fans et followers à s’inscrire sur le site officiel de la marque via une strory Instagram permanente, sûrement pour recevoir des informations et en découvrir les futures collections en exclusivité.

On espère qu’avec toute cette activité, Booba continue de s’entraîner ! En tous cas, on a hâte de découvrir sa nouvelle ligne de vêtements.

-Anaïs Koopman