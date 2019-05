Non, Zola et Koba LaD ne sont pas ennemis !

Aucune opposition entre les deux rappeurs français, de quoi remettre certains internautes en question.

C’est bien connu : les clashs, ça fait cliquer. Les clashs entre les rappeurs, d’autant plus ! Les internautes l’ont bien compris et n’ont pas hésité à user des réseaux sociaux pour lancer et développer la rumeur d’une possible embrouille entre deux rappeurs français. Zola et Koba LaD, les nouveaux Booba et Kaaris ? Ça aurait pu, mais non.



Puisqu’il n’y a pas de fumée sans feu, expliquons quand même que Koba laD, s’était exprimé sur un possible featuring avec Zola sur son album l’Affranchi. En effet, des doutes avaient été émis sur une éventuelle collaboration avant que le projet ne sorte, le 19 avril dernier. Finalement, le rappeur du 91 avait démenti avec un simple “jamais de la vie”. Une formule certes efficace, mais pouvant prêter à confusion. Zola lui-même avait cru à une provocation et répondu dans une vidéo dans laquelle il rappe à bord d'une voiture “je ne comprends pas le buzz de ce négro” et qualifie son album d’”éclaté”... visiblement vexé !

De quoi faire penser à la plupart des fans et internautes avides de confrontations à une vraie opposition entre les deux artistes ! Finalement, Zola s’est rétracté en affirmant qu’il n’y avait aucun clash entre lui et Koba LaD dans un message, par la suite re-partagé par ce dernier. S’il n’y a pas de featuring de prévu, aucun combat ne se jouera non plus entre les deux intéressés, sur les réseaux ou ailleurs.

Pas d’inquiétude, l’octogone, quant à lui, opposera bien Booba et Kaaris en septembre prochain sur le territoire suisse, pour un moment riche en émotions !

-Anaïs Koopman