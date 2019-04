Kodak Black prévoit déjà de séduire la femme de Nipsey Hussle !

Le rappeur américain lui ''donne un an'' avant de la séduire…

Celui qui affirme s’estimer à la hauteur de Biggie, Tupac ou encore Nas ne compte pas s’arrêter là dans ce genre de déclarations. Apparemment sans limite, Kodak Black a un plan, seulement une semaine après le décès de Nipsey Hussle, tué le dimanche 31 mars dernier dans une fusillade : celui de séduire sa femme Lauren London !



Encore en pleine tournée, Kodak Black devrait retourner en Caroline du Sud cet été, pour être jugé dans une affaire de viol d’une jeune femme dans un hôtel de la région en février 2016. Apparemment pas très inquiet quant à son avenir, il prévoit d’autres choses, telles que de devenir “la meilleur version de lui-même” afin de conquérir Lauren London après son deuil. Il a d’ailleurs affirmé “lui donner un an pour pleurer et faire son deuil”.



Une provocation supplémentaire de la part Kodak Black, partagée via un live Instagram donné par l’artiste ce week-end, auquel le rappeur The Game, ami du défunt Nipsey Hussle a sommé de “fermer sa gueule”. De son côté, le rappeur T.I. s’est tourné vers Kodak Black en lui demandant “se reprendre”, après avoir “dépassé les limites” selon lui. Il serait même prêt à le rencontrer pour lui dire la même chose en face.



Kodak Black n’a pas été freiné par ces retours, ni inspiré pour se remettre en question. Bien au contraire, il lui affirmé être “actuellement en Georgie” au cas où T.I. souhaiterait réellement le voir. Loin de se rétracter, il campe sur ses positions douteuses...

-Anaïs Koopman