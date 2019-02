Meek Mill obtient sa journée dans la ville de Houston !

Le 24 février sera désormais le "Meek Mill Day" à Houston.

Cette année est définitivement celle de la consécration pour Meek Mill, après l'énorme succès de son album "Championship", Meek Mill reçoit les honneurs de la ville de Houston dans le Texas en oobtenant sa propre journé, le 24 février : la "Meek Mill Day". Une considération de la ville envers la mobilisation du rappeur de 31 ans pour de nombreuses causes sociales.

L’artiste avait été incarcéré pour avoir violé sa liberté conditionnelle suite à des délits commis plus d’une dizaine d’années auparavant. Cette sentence jugée injuste et trop sévère par l’opinion publique, a engendrée de nombreuses manifestations aux USA. Les poids lourds du game dont Jay-z, Beyonce, YG, ou encore T.I, pour ne citer qu’eux, ont accordé tout leur soutien à Meek, en prônant le slogan "Free Meek Mill".

Depuis sa sortie en avril dernier, le rappeur se révèle plus engagé que jamais. Une maturité acquise en quelques mois seulement, lui permettant de dénoncer les injustices de la juridiction américaine dans son album, mais aussi, sur le terrain par sa mobilisation pour la réforme de la justice criminelle. Un nouveau Meek Mill n’hésitant pas à partager ses déboires avec un groupe de jeunes en voie de réinsertion au Harris County Juvenile Probation Department afin de leur montrer que tout est possible.

"Je voulais être l’enfant intelligent qui prend les bonnes décision"

Robert Rihmeek Williams, de son vrai nom, utilise sa voix à bon escient en se positionnant comme conseiller pour la jeune génération. "Si tu veux aller en prison et vivre cette vie, fais-le. Mais si tu souhaites devenir quelqu’un et que tu ne veux pas être victime de ce système, car des millions de gens qui nous ressemblent l’ont déjà été, écoute ta voix intérieure et fait les bons choix au bon moment" ne cesse-t-il de répéter comme message. Un symbole fort pour la jeunesse et un engagement rare de la part d'un artiste aussi médiatisé.

Meek, qui continue sa tournée The Motivation Tour jusqu’en fin mars, est donc devenu un symbole de l'American Dream en quelque temps et comme il n’hésite pas à le dire sur son compte Instagra : "La vie c’est les montagnes russes…". Aujourd'hui, Meek Mill se retrouve tout en haut.

Peinda.B.