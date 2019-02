Rohff et Maitre Gims réunis en studio…

Bientôt un featuring entre Rohff et Maître Gims !

Seulement deux semaines après avoir partagé le solaire clip de “Aime moi à l’imparfait”, Rohff s’affiche en studios avec Maître Gims, qui a récemment annoncé la suite de “Ceinture Noire”... Du nouveau arrive pour le nouveau duo !



Une nouvelle surprenante, si on considère le clash qui s’était bien installé entre les deux rappeurs via réseaux sociaux interposés… Une confrontation encore liée à Booba ! Ce dernier étant en froid avec Rohff à l’époque, vers 2013, Maître Gims était intervenu dans leur malentendu après sa collaboration avec le Duc. Apparemment, tout ça n’est qu’histoire ancienne.

C’est par le même biais des réseaux que leur réunion est actée, puisque Maître Gims a lui-même posté une photo sur son compte Instagram, accompagné de Rohff et de H-Magnum, tout sourires. Une image légendée de la phrase suivante : “Le sourire est une aumône”... une reprise de la parole du prophète Mahomet.

Les deux artistes semblent sincèrement proches et prêts à poser ensemble sur des instrus inédites et encore inconnues du grand public ! Sûrement dans le cadre de la préparation du prochain album de Maître Gims ? On a hâte d’en savoir plus.

-Anaïs Koopman