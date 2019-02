Drims dévoile le clip de "Visionnaire #3"

Découvrez le nouveau clip de Drims "Visionnaire #3", un freestyle disponible estampillé Daymolition, un gage de qualité.

Le jeune artiste Drims continue dans sa lancée en divulguant le clip du dernier volet de sa série de freestyle : "Visionnaire 3". Posé avec ses potes du quartier, l’artiste d’à peine 21 ans affiche une confiance en lui digne d’un grand du game dans ce clip réalisé par #31#.

A la cité, devant l'épicier ou encore "en mode chicha", il captive l'attention dans la vidéo dans laquelle on observe un homme déterminé qui a un temps d'avance sur sa génération.

Ce titre produit par Cooked Music mélange des sonorités orientales et hip-hop : un cocktail explosif pour nous rendre directement addict. Idriss, de son vrai nom, maitrise son flow à perfection et sait jouer avec des lyrics entêtants.

Ce visionnaire 2.0. arrive parfaitement à faire concorder divertissement et punchlines tout à fait réalistes. Pour ceux qui doutent encore de son talent, le rookie de Pantin a la réponse : « J'arrête de chanter maintenant je vais rapper ». La fluidité, lorsqu'il passe du chant au rap, confirme sa crédibilité dans le game. Attention, Drims n'est pas à prendre à la légère !

Ayant débuté la musique à neuf ans, ce Franco-tunisien met en avant sa double culture dans son titre, il se sent en avance sur sa génération et tiens à le certifier : « je ne suis plus adolescent ». Cette pépite du 93 donne des conseils aux plus grands, de quoi faire pâlir un grand nombre de détracteurs...