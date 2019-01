Le Top 10 des Auditeurs de Generations : Rap US !

Cette année, Generations a décidé de vous laisser établir votre TOP 10 des meilleurs albums de rap US en vous sollicitant sur les réseaux sociaux. Attention, voici enfin les résultats ! Et les gagnants sont :

1. Dying to Live - Kodak Bl ack (76.95%)

Le 14 décembre dernier, Kodak Black nous dévoilait le deuxième album studio de sa carrière : ‘’Dying to Live’’.

Incarcéré depuis plus de sept mois suites à de nombreux chefs d’accusations, Kodak a été libéré le 17 août dernier et sans perdre de temps, il a directement teasé son retour sur les réseaux sociaux à l’aide d’un snippet. Il s’agissait du son ‘’Zeze’’ en feat avec Travis Scott et Offset, qui est à l’heure actuelle l’un des morceaux les plus appréciés de ‘’Dying To Live’’ et a permis au projet de prendre beaucoup d’ampleur.

Vendu à plus de 94 000 exemplaires en première semaine, ce projet est votre album US préféré cette année.

2. Astroworld - Travis Scott (5.76%)

Directement placé en numéro 1 du Hot100 Billboard, Astroworld a effectué l’un des meilleurs démarrages de l’année 2018 et c’est mérité !

Plus de deux ans après la sortie de son dernier album ‘’Birds In The Trap’’, Travis Scott a effectué son grand retour avec ce projet le 3 aout dernier. Ce troisième album est sans doute son disque le plus abouti qu’il doit principalement à ses choix subtils de beats et son utilisation si satisfaisante de son autotune.

3. I am > I was - 21 Savage (2.99%)

Un peu moins de deux ans après la sortie de son premier album ‘’ISSA Album’’, 21 Savage nous a partager le 21 décembre ‘’I am > I was’’. Un album très attendu par les fans puisque pendant les 3 derniers mois, 21 n’a pas arrêté de nous dévoiler des fausses dates de sortie sur ses réseaux sociaux…

Le succès de cet opus vient du cocktail explosif entre la diversification des univers et des collaborations de qualité dont Offset, Post Malone ou encore J. Cole...

4. Testing - Asap Rocky (2.76%)

Plus de deux ans après la sortie de ‘’At Long Last A$ap’’ sortie en 2015, A$ap Rocky a dévoilé son troisième album studio ‘’Testing’’ le 25 mai dernier. Une petite prise de risque pour le rappeur d’Harlem qui nous a offert un éventail de styles et de genres musicaux très différents de ce qu’il a l’habitude de proposer. Une prise d’initiative qui n’a malheureusement pas effectué le bruit escompté puisque qu’il n’a vendu que ‘’seulement’’ 73 000 exemplaires en première semaine ; alors que ‘’At Long Last A$ap’’ comptabilisait plus de 150 000 ventes en une semaine.

5. Beerbongs & Bentleys - Post Malone (2.53%)

Le 27 avril, Post Malone sortait le deuxième album studio de sa carrière ‘’Beerbongs & Bentleys’’. Pour accompagner cette sortie tant attendue, le rappeur s’est vu attribuer un record de streams sur la plateforme Spotify avec plus de soixante-dix-neuf millions de streams dans le monde en 24h.

La présence de G-Eazy, 21 Savage, Ty Dolla Sign, Swae Lee et YG en est pour beaucoup et comptabilise plus de 2 millions de ventes d’albums à ce jour.

6. The Last Rocket - Takeoff (2.30%)

A l’instar de Quavo avec ‘’Quavo Huncho’’, ‘’The Last Rocket’’ est le premier album solo de Takeoff., son acolyte de Migos Dévoilé le 2 novembre dernier après de nombreux mois d’attente, le projet compte douze titres et comprend les participations de Quavo, Daytona Fox, Murda Beatz ainsi que de TM88. Généralement réticent à se mettre sous les feux de la rampe depuis l’explosion des Migos au cours des deux dernières années, cet album marque un renouveau dans la carrière de Takeoff et prouve qu’il est enfin prêt à être sous la lumière des projecteurs.

7. Drip Harder - Lil Baby & Gunna (2.07%)

Après la sortie de ‘’Sold Out Dates’’, Lil Baby et Gunna ont sorti leur premier album en collaboration : ‘’Drip Harder’’ ; un hommage aux séries de mixtapes ‘’Hard’’ et ‘’Drip’’ des deux rappeurs. Un projet porté par le single ‘’Drip too Hard’’ qui a été le titre phare de cet album et qui a mis d’accord la plupart des fervents de rap.

Sorti le 12 septembre, de nombreux médias US ont certifiés ce duo comme étant ‘’le meilleur de tout le temps’’ ; une appellation plus que mérité puisque ce premier projet leur a permis de décrocher la 4ème place au classement Billboard 200 en seulement deux semaines.

8. ? - XXXTentacion (1.84%)

Le 18 juin 2018, le monde apprenait la mort de XXXTentacion… Même si de nombreuses personnes ne connaissait pas cet artiste avant son décès, Jahseh de son vrai nom, nous avait dévoilé de nombreux projets de qualité, dont ‘’ ? ‘’ son deuxième album studio.

Dévoilé le 16 mars, ce projet est principalement centré sur les sentiments du rappeur, ce qui explique le nom du projet : il avouait lors d’une interview : ‘’Ce sera très difficile à comprendre mais très facile à écouter’’.

Cet album doit notamment son succès grâce à ses deux singles ‘’Changes’’ et ‘’SAD !’’ dévoilé deux semaines avant la sortie de ‘’ ? ’’.

9. Black Panther :The Album - Kendrick Lamar (1.61%)

‘’Black Panther : The Album’’ comme son nom l’indique est une compilation de morceaux utilisés pour la bande originale du film ‘’Black Panther’’.

Dévoilé une semaine avant la sortie du film, le 9 février, on pouvait ainsi découvrir un album produit par Kendrick Lamar avec les présences de The Weeknd, Travis Scott, Jay Rock ou encore Future.

Le 18 février dernier la bande-son a fait ses débuts au premier rang du classement Billboard 200 avec plus de 154 000 albums vendus en première semaine.

10. Life is a Trip - Trippie Red (1.15%)

Après de nombreuses mixtapes ‘’LIFE’S A TRIP’’ est le premier album studio de l’artiste de l’Ohio, Trippie Redd. Selon Trippie, l’album devait initialement compter environ 26 chansons, mais seulement 14 ont été gardé dans le projet final. Un album qui a été porter par le single ‘’Dark Knight Dummo’’ en featuring avec Travis Scott dévoilé plus de six mois avant la sortie de l’album et qui a atteint la 72ème place au US Billboard Hot 100 devenant ainsi le single de Trippie Redd le mieux classé.

*Classement basé sur le nombre de likes Twitter