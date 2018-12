Hamza clôture la préparation de son nouvel album depuis la Cité des Anges !

C’est depuis Los Angeles que Hamza boucle son album, en cette fin d’année 2018

Plus d’un an après la sortie de sa cinquième et dernière mixtape ensoleillée “1994”, certifiée disque d’or en France, le rappeur belge a pris le temps de faire une tournée française et de préparer son prochain projet, qu’il a finalisé il y a quelques heures depuis Los Angeles.

Hamza a partagé cet aboutissement sur son compte Instagram en légendant la photo de lui en studio de “LA, décembre 2018 finalisation de l’album” sans préciser la date exacte de la sortie du projet tant attendu par de nombreux fans…

On espère que le soleil et l’air frais de la côte Est des Etats-Unis inspirera l’artiste originaire de Bruxelles, qui garde également secrets la tracklist du projet et d’éventuels featurings, mis à part les suspicions quant à un track inédit Hamza x SCH qui pourrait figurer sur le projet à venir.

L’auteur de “Designer” va-t-il honorer la Cité des Anges autant que la Fashion Week ? On espère pouvoir en juger très vite !