XXXTentacion sur la BO de ''Spider-Man : New Generation'' !

Le film est disponible dès aujourd’hui sur grand écran

Elu “meilleur film de superhéros de l’année” par Le Point, le film “Spider-Man : New Generation” en salle dès aujourd’hui, le 12 décembre, nous réserve bien des surprises.



La bande originale du film prévoit de nombreux artistes, dont des rappeurs et rappeuses américains pour la plupart, incluant Vince Staples et Nicki Minaj notamment. Décédé le 18 juin dernier après avoir été assassiné, le rappeur et chanteur floridien XXXTentacion est prévu sur la tracklist de la musique du film, à la surprise générale.







La voix de X est entendue en collaboration de celles des rappeurs américains Lil Wayne et Ty Dolla $ign sur le morceau mélodique “Scared of the dark”. Il s’agit d’une seconde coopération musicale entre Lil Wayne et XXXTentacion, qui avait chanté sur le morceau “Don’t Cry” du projet “Tha Carter V” de Lil Wayne, sorti le 28 septembre dernier.

Voici la bande-annonce du film “Spider-Man : New Generation” :