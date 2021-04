DMX : sa famille prépare des funérailles publiques

D'autres hommages ont déjà débuté.

La mort de DMX a été un des événements majeurs de ces derniers jours dans le rap américain. Le Dark Man X est décédé vendredi 9 avril à l'âge de 50 ans créant une très grosse émotion dans le monde de la musique. Son corps a quitté l'hôpital de White Plains ce week-end créant une manifestation spontanée d'hommages au rappeur. Les autres artistes du rap game n'ont cessé de faire des éloges du patron des Ruff Ryders. Toutes ces manifestations d'amour ont donc donné envie à la famille de DMX d'organiser des funérailles publiques afin que tous ses fans puissent témoigner une dernière fois de leur amour.

La foule a rendu un hommage impressionnant à DMX lorsque son corps a quitté l'hôpital. #RIPDMX pic.twitter.com/dxxayk1BDv — GENERATIONS (@generations) April 11, 2021

Selon TMZ, c'est aujourd'hui, lundi 12 avril que doit se tenir une réunion sur la possibilité d'organiser funérailles publiques pour DMX, une façon pour la famille du rappeur de convier les fans à témoigner, une dernière fois, de leur amour envers le rappeur. La famille réfléchit donc à une cérémonie d'hommage comme l'a déclaré samedi un porte-parole. La famille peut compter sur Yonkers, la ville dans laquelle DMX a grandi pour cela. Le maire a en effet proposé d'accueillir le service public afin d'alléger le fardeau de la famille de DMX en lui prêtant Yonkers Raceway, le plus grand site extérieur de la ville, pour la cérémonie.

Indépendamment de cette manifestation, le maire a aussi proposé d'honorer DMX plus durablement avec une stature, un nom de rue ou une peinture murale. Car, bien que DMX soit né à Mount Vermout, il a grandi à Yonkers.

Certains n'ont pas attendu et dans un élan spontané, les fans ont "construit" un mémorial dédié au Dog devant l'hôpital White Plains. De nombreux messages, bougies, photos, ballons ont été déposés afin de rendre hommage à DMC. On a aussi vu son tourneur et le cofondateur de Ruff Ryders Records, Darin Dean, aller se recueillir à cet endroit.

Les New York Knicks, l'équipe NBA de la grosse pomme, a aussi rendu hommage au rappeur décédé en diffusant dans les écrans géants du Madison Square Garden, une photo emblématique de DMX faisant le X avec ses bras avec les mots "Rest In Peace" écrits en gras juste à côté.

L'émotion étant encore à son comble, les témoignage de ce type devraient continuer à se multiplier ces prochains jours.