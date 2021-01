Lil Wayne espère être gracié par Donald Trump

D'autres "rappeurs de haut niveau" devraient l'être également.

Demain mercredi 20 janvier 2021, Donald Trump ne sera plus président des Etats-Unis et Joe Biden prendra la suite. Aujourd'hui, mardi 19 janvier, est son dernier jour d'exercice du pouvoir, le dernier jour pour signer des grâces présidentielles. Beaucoup de rappeurs espèrent en bénéficier. Lil Wayne et Kodak Black qui ont été des soutiens de Trump lors de la dernière élection espèrent bien être parmi les heureux élus mais ils pourraient ne pas être les seuls. En effet, le président américain devrait grâcier une centaine de personnes lors de sa dernière journée complète au pouvoir et Fox News croit savoir que la liste contiendra des criminels en col blanc, des rappeurs de haut niveau et un ophtalmologiste emprisonné en Floride. Lil Wayne devrait donc être du lot lui qui encoure jusqu'à 10 ans de prison pour possession illégale d'une arme à feu s'il est reconnu coupable. Rappelons que Weezy avait été arrêté à l'aéroport de Miami avec une arme de poing, de la cocaïne, de l'ecstasy et de l'oxycodone dans son sac et que quelque temps après, il avait appuyé le président lors de la campagne, un soutien qui n'était pas passé inaperçu dans le monde du rap résolument anti-Trump.

Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a rapporté que Kodak Black pourrait également figurer sur la liste présidentielle sans que l'on sache réellement s'il fera partie de la liste définitive ou non. Mais peut-être est-il un des "rappeurs de haut niveau" annoncé par Fox News ? Lui aussi avait soutenu Trump durant la campagne présidentielle et avait annoncé le don d'un million de dollars à des associations si jamais il était grâcié. D'autres sources parlent aussi de Bobby Shmurda qui devrait quoi qu'il arrive être libéré en février 2021 après que la date de sa remise en liberté ait changé il y a quelques semaines.

Pour tous, il ne reste que quelques heures à attendre.