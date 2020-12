Travis Scott va gagner 100 millions de dollars en 2020 !

Il fait la couverture de Forbes qui a estimé ses revenus.

Travis Scott fait la couverture de numéro spécial de Forbes, l'édition "under 30" qui classe les "influenceurs" de moins de 30 ans les plus puissants au monde et le magazine souligne que le rappeur devrait terminer l'année avec plus de 100 millions de dollars de gains, notamment grâce à de judicieux partenariats avec de grandes entreprises comme PlayStation, General Mills, McDonald's et Fortnite. Et c'est sans compter tout l'argent qu'il a perdu en ne donnant pas de concerts, en ne faisant pas de tournées à cause de l'épidémie de coronavirus.

Il y a trois ans, La Flame faisait déjà partie de ce classement mais uniquement grâce à ses revenus générés par son activité musicale. Aujourd'hui, c'est différent, s'il domine la liste, c'est qu'il fait partie des gens qui savent très bien se monnayer. Mais si Travis Scott met son image au service de ses marques, il s'implique aussi dans la réalisation des projets auxquels il collabore. Aujourd'hui, son influence est telle qu'il aide les grandes entreprises à repenser leurs marques et à changer la façon dont les célébrités et les entreprises interagissent.

D'ailleurs, on voit bien que la liste des sociétés qui travaillent avec Travis Scott recherche quelque chose de bien particulier et que le positionnement du rappeur permet de leur offrir. PlayStation et Epic Games sont intéressées par l'influence qu'il peut avoir sur les jeunes tandis que General Mills et McDonald’s s'offre un coup de frais avec une star renommée et reconnue mondialement.

Forcément, c'est gagnant-gagnant. Son concert sur Fortnite a attiré plus de 12 millions de spectateurs, son menu créé pour McDo a entraîné des ruptures de stock et des pénuries d'approvisionnement etc. Les exemples de ce type se multiplient et permettent au rappeur d'engranger les grosses sommes. Son deal avec la chaîne de fast-food était initialement de 5 millions de dollars, le reste est venu de la vente de son menu soit environ 15 millions. Il a un contrat avec Nike pour des sneakers qui lui rapportent 10 millions par an, son concert sur Fortnite lui a rapporté 20 millions et ce n'est pas tout, si son contrat avec Sony ne lui a rapporté pour le moment qu'un million, il développe avec les équipes de Sony un jeu vidéo et une PS5 personnalisée qui devrait lui permettre de substantiels revenus. La Flame a aussi confirmé qu'il sortira très prochainement sa propre boisson alcoolisée, développée avec le brasseur AB InBev.

Bref, sa domination n'est pas prêt de s'arrêter...