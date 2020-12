Run-DMC : un de leurs titres est un smash TikTok !

"It's Tricky" est sorti en 1987.

Les réseaux sociaux ont ceci de magique qu'ils peuvent transformer la vie d'une personne mais aussi changer la trajectoire d'un morceau et en faire un tube imparable. Pour cela, TikTok est le roi. Il a fait de "Savage" de Megan Thee Stallion, un immense tube, il a permis au groupe anglais Young T & Bugsey de prendre d'assaut le monde avec le titre "Don't Rush" ou de redonner une seconde jeunesse à un tube de Wiz Khalifa, "Something New". Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure que le rappeur de Pittsburgh, mais les utilisateurs de TikTok sont allés chercher bien plus loin puisqu'ils ont remis au goût du jour un morceau de Run-DMC, "It's Tricky". Sorti il y a 33 ans, ce classique du hip-hop est devenu un smash TikTok grâce aux soeurs Kardashian notamment.

Il ne faut jamais jurer de rien. Qui aurait cru que le morceau "It's Tricky" de Run-DMC sorti 1987 allait de nouveau plaire à la jeune génération utilisatrice de TikTok. Pour cela, il aura fallu que, vendredi 27 novembre, les sœurs Kylie et Kendall Jenner de "Keeping Up With The Kardashians" partagent une vidéo d'elles dansant sur ce morceau. Même si ce ne sont pas elles qui ont posté la vidéo originelle mais Alexandra Karadimas, leur version a fait boule de neige et donné le départ de milliers de copies qui sont vite devenues virales.

La vidéo originelle

La légende de Run-DMC Darryl "DMC" McDaniels n’aurait jamais pensé qu’une chanson qu’il avait écrite il y a plus de trois décennies revivrait une seconde jeunesse aujourd'hui et serait reprise par la jeune génération comme un hymne. Interrogé par HipHopDX, le vétéran s'est émerveillé du phénomène TikTok.

"J'ai toujours eu dans l'idée de faire un disque qui deviendrait un classique intemporel, pas seulement du hip-hop mais de la musique en général. J'aime l'idée que j'ai fait de la musique il y a longtemps et qu'elle résonne encore aujourd'hui, plusieurs générations après. J'adore aussi le fait qu'ils aient choisi 'It's Tricky'."

Pour mémoire, on vous remet le morceau original de Run-DMC.

Et quelques vidéos TikTok totalement virales aujourd'hui.