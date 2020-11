Gucci Mane et Jeezy font la paix durent leur Verzuz

Verzuz, c'est aussi des histoires d'hommes.

Cette nuit, Gucci Mane et Jeezy ont ouvert la saison 2 des Verzuz organisée par Swizz Beatz et Timbaland mettant ainsi fin à plus de 15 ans de beef. Comme Monica et Brandy, les deux rappeurs semblent s'être réconciliés pour l'occasion.

La bataille entre Gucci Mane et Jeezy Verzuz s'est déroulée jeudi 19 novembre. Les deux anciens rivaux étaient sur la scène du célèbre club de strip-tease Magic City d'Atlanta où un trône était installé de chaque côté de la scène. Et c'est peu dire que leur duel était attendu puisqu'il y a eu jusqu'à 1,8 million de personnes connectées dont Diddy, Drake, Quavo, Lil Uzi Vert, D-Nice, Paul Wall ou l'acteur comique Kevin Hart.

Gucci Mane n'y est pas allé par quatre chemins et a ouvert son set par le diss track qu'il avait envoyé à Jeezy en 2012, donnant ainsi le ton.

Alors qu'ils envoyaient hit sur hit, LaFlare a continuellement critiqué The Snowman en lui disant qu'il ne jouait que de "la vieille m*rde". Finalement, Gucci a encore envoyé un diss track, "The Truth", ce qui a fait réagir Jeezy.

"Tu vois quand je t'ai appelé et que je t'ai invité, je l'ai fait comme un homme. Ça fait 20 ans putain de m*rde et tu parles toujours de la même chose. Nous sommes venus de la rue, nous avons réussi. Moi, je voulais faire ça pour la culture, je t'ai amené ici pour montrer que le monde s'intéresse à ce que nous avons fait car nous faisons partie de cette culture avec ce que nous avons fait et ce que nous avons vécu."

Mais Jeezy n'en avait pas terminé. Il a aussi fait un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui et les morts dans le rap américain. "Tous ces enfants ici font ce qu'ils font parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec nous" et de citer King Von, MO3 ou encore Pop Smoke.

Malgré la tension palpable entre les deux hommes, rappelons que Gucci Mane a abattu un des proches de Jeezy en 2005, la battle s'est finie en paix.

Vous pouvez la revivre dans son intégralité ici.