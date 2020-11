Rihanna, Common, 2 Chainz : "Toutes les voix comptent"

Les artistes ne lâchent rien.

Rihanna, 2 Chainz et Common font partie des artistes qui se sont fortement impliqués dans la campagne présidentielle américaine en soutenant le démocrate Joe Biden. Aujourd'hui alors que la victoire est proche, leur soutien reste sans faille. Et alors que Donald Trump veut que le comptage des voix soit arrêté car il lui devient défavorable, les artistes ont une point de vue différent et ne cessent de le répéter : "Chaque voix compte !"

Alors que Joe Biden est presque à la Maison Blanche, ses soutiens ne lâchent rien et utilisent tous leurs réseaux pour peser dans la balancer et montrer qu'ils gardent un oeil sur le décompte final des votes.

Rihanna a par exemple tweeté à ses 99,3 millions d'abonnés: "Comptez. Bien. Chaque. Vote. Attendez."

Count ???????? Every ???????? Vote ???????? We’ll ???????? Wait . — Rihanna (@rihanna) November 4, 2020

Pendant ce temps, 2 Chainz a partagé un message avec ses 9,1 millions d'abonnés Instagram qui dit : "Assurez-vous que vous comptez chaque vote. #quarantinethick #sohelpmegod."

Chuck D a eu une approche plus créative mais son discours est le même.

45 thought the VOTE came with a ‘shot Clock’ .....NO.......this is sudden death OT pic.twitter.com/RnLuB0y4l0 — Chuck D (@MrChuckD) November 5, 2020

Très engagé politiquement, Common a été aussi communiqué à propos du comptage des votes. Il a également participé à l'action via Twitter et a fait écho aux sentiments de 2 Chainz et Rihanna en écrivant: "Comptez. Chaque. Vote."