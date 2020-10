Travis Scott : non, il n'est pas mort !

BFMTV a balancé une fake news.

Si vous regardez Twitter et que vous voyez que Travis Scott est en top tendance, c'est parce que BFMTV a annoncé, par erreur, sa mort ce matin. Depuis, les internautes cherchent à savoir où est la vérité. A partir du moment où absolument aucun média américain n'en a parlé, on peut considérer que c'est un fake et que la chaîne de télévision a fait une très grosse erreur...

J'ai eu peur que travis scott soit mort ???? faut pas faire ce genre de choses de bon matin pic.twitter.com/fj5Sg5BF5O — SɃ Nɨ4vłɏSs Ƀ0ÏɌ4 (@Niavlys_gaming) October 6, 2020

Alors on ne sait pas ce qui a fait remonter cette fausse information jusqu'au desk de BFMTV mais force est de constater que le rappeur de Houston est bel et bien vivant. En plus, si on en croit les horaires, sa mort aurait été annoncée avant même qu'elle n'ait lieu, décalage oblige...

Juste Travis Scott n'est pas encore mort mais c'est bientôt, d'ici un peu plus de 6h pic.twitter.com/ZNon2kbrZS — Titaaa (@Titaaa66748014) October 6, 2020

Cela a suffi pour mettre en sueur une partie de la twittosphère et cela montre surtout à quelle vitesse une fake news peut se développer...

La source de BFM TV sur la mort de Travis Scott pic.twitter.com/AJVOxPw30E — dakerrs ス (@ptdrtkiw) October 6, 2020

ÇA VA PAS DE FAIRE CROIRE QUE TRAVIS SCOTT EST MORT pic.twitter.com/gwWtX5FVKP — Rym astroworld (@Rymrbh) October 6, 2020

Alors qu'au contraire, aujourd'hui est un grand jour pour Travis Scott. Ce matin, il a obtenu son troisième single numéro un du Billboard en 2020 devenant le seul artiste de l'histoire à avoir réussi cet exploit en moins d'un tandis que toute sa communication et ses réseaux sociaux sont passés en mode "Utopia", du nom de son prochain album.

Rassurez-vous, a priori, il va bien...