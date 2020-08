La couronne de Biggie vendue aux enchères

Un objet iconique.

Vous avez un peu d'argent et vous voulez vous faire plaisir ? Sachez que la couronne portée par Notorious Big sur l'une de ses plus célèbres photos va être mise aux enchères chez Sotheby's le 15 septembre prochain pour une mise à prix estimée entre 200 000 et 300 000 dollars.

Vous connaissez tous cette photo si vous avez un tant soit peu suivi la carrière de Biggie. Il l'a portée lors de sa dernière séance photos avec le photographe Barron Claiborn, trois jours seulement avant sa mort, le 9 mars 1997 à Los Angeles. Dans un entretien réalisé des années plus tard par GQ, le photographe qui avait accueilli Big dans on studio de LA était revenu sur cette photo désromais iconique.

"Biggie meurt, c’est très symbolique. C’est un roi. Quand les gens meurent prématurément, nous avons tendance à les mythifier, parce qu’on ne les voit jamais dépérir. Et si vous en avez un bon souvenir, alors ça reste comme ça, parce que rien ne peut vraiment le changer. […] A l’origine, une seule photo était prévue. J’ai utilisé un format large, puisque je ne prends jamais beaucoup de photos. Je pense savoir exactement ce que je veux faire avant et le capturer est ce qui m’importe vraiment. […] J’avais déjà pris Biggie en photo auparavant, j’ai été sur le tournage de ses clips, des choses comme ça, parce que je fais aussi beaucoup de vidéo. J’aime Biggie. Je veux dire, il ne parlait pas beaucoup, mais c’était un type drôle, imposant. Je l’aimais vraiment. Je ne le connaissais pas plus que ça, mais je pense qu’il a été l’un des meilleurs rappeurs de l’histoire".

Durant cette vente aux enchères, vous aurez aussi la possibilité d'acquérir 22 lettres d'amour signées de la main de Tupac pour sa petite-amie du lycée Kathy Loy alors qu'il avait entre 15 et 17 ans.

Cassandra Hatton, spécialiste senior de Sotheby’s, qui a organisé la vente, a déclaré: "L’impact du hip-hop est partout - baskets, vêtements, bijoux, art, musique. Je voulais une vente qui reconnaisse vraiment à quel point cet impact est énorme."