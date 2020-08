CeeLo Green s'excuse pour ses propos de Nicki Minaj, Cardi B et Megan Thee Stallion

Il faut dire qu'il avait envoyé du lourd dans cette interview et on a quand même du mal à croire à la "phrase sortie de son contexte", jugez plutôt... Cela sentait plutôt la réaction face aux paroles sexuellement explicites de "WAP".

"Nous sommes des adultes. Mais il devrait y avoir un temps et une place pour le contenu pour adultes. En tant qu'artistes, nous devrions avoir une responsabilité. Les stéréotypes célébrés et perpétués finissent par faire de la perception une réalité. Cela a causé beaucoup de problèmes. [...] Nicki est un 'chef d'Etat', elle pourrait être efficace de bien d'autres manières, plus constructives, mais elle se sent désespérée. [...] L'attention est une drogue et la concurrence est bien présente. Cardi B et Megan Thee Stallion font plus ou moins les mêmes gestes salaces pour se mettre dans la même position. Je comprends, la femme indépendante et le contrôle, la féminité divine et l'expression sexuelle. Je conçoit ça, mais à quel prix ?"