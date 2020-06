Akhenaton s'emporte contre le gouvernement

Dans le dernier discours d'Emmanuel Macron sur la suite du déconfinement, il y a eu une grande oubliée, la culture ce qui a entraîné la colère d'Akhenaton lui qui est d'habitude si pondéré. Il a profité d'une interview dans L'Obs pour interpeller le président et dresser un état effroyable de la culture en France.

Annulation des festivals d'été, non-réouverture des salles de concerts, difficultés financières, la situation est critique pour de nombreux acteurs de la culture en France. Interrogé par l'Obs, AKH a mis les pieds dans le plat dans un véritable cri du coeur.

"Excusez-moi, je suis en colère, mais c'est bien beau de se b****** sur la culture française, comme le fait le président Macron... Là, on parle de festivals qui risquent de fermer, de salles de concert en péril, de toute une économie menacée. On ne fait que [se réinventer] depuis trente ans, depuis le téléchargement et le piratage. [...] Dans la culture, la protestation s'exprime à travers les lettres ouvertes. Il n'y aura jamais de grandes manifestations. Donc pas de problème, on peut nous faire c****. C'est la solution m**** au c*** : on n'accorde de l'importance qu'à ceux qui crient et qui cassent. Quand les routiers cassent des portiques écotaxe, le gouvernement les prend au sérieux"