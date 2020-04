Alonzo a donné un concert à Los Santos !

Dans le jeu vidéo "GT V"

Après Travis Scott et son énorme show dans le jeu vidéo Fortnite, Alonzo a investit une scène de la ville de Los Santos, cité mythique située dans le jeu "GT V", une première pour un artiste français. Une réussite et une performance qui place le rappeur marseillais encore un peu plus haut dans la hiérarchie du rap game hexagonal quelques jours seulement après le lancement de son EP gratuit.

Hier soir, Alonzo a marqué encore un peu le rap français de son empreinte. Alors que la veille Travis Scott se produisait dans Fornite et attirait plus de 12 millions de spectateurs, le rappeur marseillais a fait dans la nuit de vendredi 24 avril au samedi 25 avril son premier concert virtuel dans le jeu "GTA V".

La prestation d'Alonzo est la toute première de ce type pour un artiste français et nul doute que le Capo Dei Capi vient d'ouvrir une nouvelle voie pour le rap français et ses camardes MC, voire pour des artistes dans d'autres styles musicaux. Le rappeur marseillais s'est produit sur une scène immense en compagnie d'un DJ qui n'était autre que le double virtuel de Spike Miller, construite à l'intérieur du jeu "GTA V" dans la ville virtuelle de Los Santos. Cette prouesse, réalisée avec le soutien de Puma dans le cadre du Puma Music Tour et Rockstar Games, l'éditeur du jeu, a aussi permis une levée de fonds pour la fondation de Marseille soutenue par Alonz'. Il faut dire qu'il y a eu entre 8000 et 9000 personnes pour suivre le live, ce qui fait environ deux Zéniths pour vous donner une idée. Une heure de show avec les classiques du Psy4, une belle interaction avec le public comme il sait si bien le faire et un jeu de scène, la prestation du Marseillais était tout aussi intéressante qu'intrigante.

Une première qui devrait en appeler d'autres...