Coronavirus : PNL au soutien d'une ONG

N.O.S et Ademo donnent des colis alimentaires.

PNL est discret dans tout. Dans les médias, sur les réseaux etc. Pourtant, Ademo et N.O.S restent actifs. Au début de l'épidémie, ils ont fait partie des premiers à lancer des avertissements et des conseils pour que chacun respecte les gestes barrières et reste chez lui. Alors, quand ils font des dons, ce ne sont pas eux qui en parlent mais l'association qui reçoit leur aide. C'est en effet l'ONG Banlieues santé qui a communiqué sur le fait qu'elle avait reçu des colis alimentaires de la part du groupe de l'Essonne.

En France, le rap français s'est vraiment mobilisé pour lutter contre le coronavirus. Jul vend ses disques d'or et de platine, Booba fait des émissions de sensibilisation, Alonzo des dons et Sneazzy a créé une cagnotte solidaire. Après qu'Ademo ait publié un message disant de ne pas oublier les SDF, eux aussi victimes de la crise sanitaire, c'est aujourd'hui l'ONG Banlieues Santé qui explique qu'elle a reçu l'aide du groupe. Les deux frères participent à l'opération #Enmodeconfiné qui distribue des colis alimentaire.