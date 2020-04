Coronavirus : Alkpote philosophe

Le rappeur arrête de jouer.

Il est toujours difficile de savoir ce que pense réellement Alkpote et qui est l'être humain qui se cache derrière le rappeur arrogant et vulgaire. Pourtant, cette crise du coronavirus est trop importante pour qu'il continue de jouer son personnage trop longtemps. Alors, dans un rare élan de sincérité, il a fendu l'armure et laissé entrevoir une partie de sa pensée profonde.

Et derrière Alkpote le rappeur provocateur se cache un homme d'une rare intelligence et plein de bon sens. Mais en doutait-on ? Difficile en effet de jouer la provocation à tout bout de champ sans avoir un minimum les pieds sur terre. Dans le message qu'il a partagé sur Instagram, il préfère axer sa réflexion sur le positif que l'on va pouvoir retirer de cette crise sanitaire sans précédent plutôt que de se lamenter ou de tenter une nouvelle provocation.

Alkpote remarque que l'épidémie de coronavirus a arrêté (peut-être de façon temporaire) les guerres au Moyen-Orient, que la nature peut souffler car il y a moins de pollution, que l'on passe plus de temps avec sa famille, que cela a stoppé plein d'activités non essentielles, que beaucoup de personnes se sont remises à faire du sport ce qui sera bénéfique sur leur santé à terme, qu'on a, enfin, pris conscience de l'importance de certains métiers particulièrement exposés durant cette pandémie et que les vrais héros du quotidien sont aussi souvent les moins bien payés. Et de conclure que cette crise "a réorganisé la société dans laquelle nous vivions, histoire de remettre tout le monde à sa place et de rappeler les priorités".

Pas d'humour, pas de grossièretés, juste un constat intelligent et lucide, on découvre une nouvelle facette d'Alkpote. Et on ne peut que lui donner raison.