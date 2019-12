On peut se poser la question puisque tout le monde le cherche...

Franchement, cela fait un moment qu'on se pose la question : Eminem est-il une cible facile ? Pourquoi autant de rappeurs américains s'en prennent-ils à lui ? D'accord, le MC de Detroit a une personnalité qui peut prêter à la controverse, il est loin d'être lisse et il a des prises de position discutables. Mais c'est aussi un putain de rappeur qui peut détruire ses adversaires avec un seul morceau alors vraiment, parfois on ne comprend pas pourquoi des rappeurs moins forts que lui s'en prennent à lui. A moins que cela soit juste une stratégie pour faire du buzz ? Ce n'est pas impossible.

Et puis Em' n'est pas le dernier à balancer des saloperies sur ses pairs, c'est lui qui s'en pris une nouvelle fois à Nick Cannon au détour d'un couplet posé sur l'album de Fat Joe. Pour le coup, Cannon n'avait rien demandé. Mais il a aussi égratigné Mariah Carey et peut-être que la diva a eu la bonne réaction : aucune. Cannon lui a sorti deux morceaux pour alimenter le beef, expliquer que le Detroiter était gay etc. Tandis qu'Eminem ne répondait pas. Après, ça peut-être une stratégie simple : peu importe comment on parle de moi du moment que l'on parle de moi. Ça se défend et ce ne serait pas le premier à la faire.

Mais quand aujourd'hui, Nick Cannon explique qu'il a gagné le beef contre Eminem, on a quand même envie de rire. Mais ce qui frappe le plus c'est que, dans le même temps, The Game explique pourquoi Machine Gun Kelly a gagné son beef contre Em' et que Waka Flocka Flame balance, comme ça, gratos, dans une interview qu'Andre 3000 pourrait défoncer Eminem dans une battle. Pourquoi pas après tout ? La moitié d'Outkast n'est pas un petit joueur. Mais pour ceux qui ont vu le film "8 miles" et surtout les bonus dans lesquels Em' a dû mettre à l'amende tout le public pour asseoir sa légitimité, on doute que quelqu'un puisse le battre facilement dans une battle. Et puis qui se soucie vraiment de l'avis de Waka Flocka Flame ?

Alors, que cherchent ces rappeurs, à se faire un nom en passant sur le corps d'une star ? A montrer qu'ils en ont une grosse paire ? A se faire du buzz ? Franchement, tout est possible, le clash est ancré dans le rap game US et c'est finalement assez sain et assez normal mais si on était rappeur, on essaierait peut-être de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Eminem a déjà détruit Ja Rule, Machine Gun Kelly ou encore Bezino et on se doute que si l'envie lui en prenait, il démonterait aussi Nick Cannon. En plus, Em' bénéficie de soutiens très forts et qui ont du poids dans l'industrie. Il y a tous les Detroiters comme Obie Trice ou Royce Da 5'9" mais aussi 50 Cent qui monte au créneau à chaque fois, profitant par là même d'une belle exposition médiatique. Dans l'ombre, il y a aussi Dr.Dre même si en fin animal politique, ce bon docteur se positionne peu souvent.

Alors vraiment, on ne comprend pas vraiment pourquoi beaucoup de rappeurs s'en prennent à Eminem... A cause de son succès ? Parce qu'il est blanc ? Parce qu'il ne sourit jamais ? En tout cas, il faut admirer leur courage parce qu'il y a fort à parier que le Detroiter pourrait facilement arrêter leurs carrières et que souvent, ils ne sont pas à son niveau de notoriété. Alors Eminem est-il une cible facile ? Oui, certainement, il a du recul, il le cherche aussi. Mais il est capable de les dézinguer un par un en quelques lyrics. On serait un rappeur américain, franchement, on y réfléchirait à deux fois avant de s'attaquer à Eminem.

Grégory Curot