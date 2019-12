Lizzo est "L'artiste de l'année" selon le magazime Times !

La chanteuse est "entertainer of the year" selon un prestigieux magazine américain... Bravo !

Lizzo ou la révélation de l'année ? En tout cas, le prestigieux magazine américain "Times" a fait son choix : la star devient officiellement l'artiste de l'année 2019 et c'est mérité !

Vous avez forcément entendu parler de cette nouvelle star du monde urbain : Lizzo est véritablement l'artiste à suivre cette année ! A 31 ans, ses titres "Juice" ou encore "Truth Hurts" ont fait le tour du monde. Elle a même battu les records de Cardi B, Lauryn Hill et Igy Azalea.

Pour cette fin d'année, "Times" a élu Lizzo comme artiste incontournable de 2019. Il faut dire que la star nous en a mis plein la vue ! Extrêmement active ces derniers mois, l'artiste nous a sorti un projet puissant cette année "Cuz I Love You". Elle est la première artiste à être nominée 8 fois aux Grammy Awards de 2020 ! En plus de ses tournées, la chanteuse s'est lancée dans le cinéma, au côté de Cardi B et Jennyfer Lopez dans le film "Queens" ; c'est également l'une des personnalités à suivre de tout urgence sur Instagram. Fière de ses rondeurs, fière de son poids, la nouvelle "queen" du monde urbain s'exhibe volontairement pour répondre aux haters.

Dans le magazine "Times", la chanteuse revient sur son parcours musical... Pendant plus de 8 ans, Lizzo a tenté de lancer sa carrière et enfin, la lumière fut en 2019 : "Je fais de la musique positive depuis longtemps(...) La culture a changé. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas populaires avant, mais qui existaient, comme la positivité corporelle, qui était au départ une forme de protestation pour les corps ronds et les femmes noires et maintenant que c'est devenu commercial, les gens me regardent". Une très belle analyse de la société ! La chanteuse montre que les moeurs ont changé et qu'aujourd'hui, on prône le "body positive" ! Elle est l'une des premières artistes à ne plus être victime du dictat de la minceur et à être écouté pour sa voix, ses textes et son talent. Bravo à elle !

Autre actualité, Lizzo vient de sortir une nouvelle version de son morceau "Good As Hell". A voir rapidement !