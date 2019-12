6ix9ine : "Je me suis senti soulagé après mon arrestation !"

L'artiste dit avoir beaucoup réfléchi derrières les barreaux... Attention, voici un homme nouveau !

Dans une semaine aura lieu le procès de Tekashi 6ix9ine. Le 18 décembre prochain, nous aurons enfin la réponse du juge ; à savoir si 9ine va être libéré ou non. En attendant, une source proche du rappeur vient d'annoncer qu'il ne regrette pas du tout le fait d'avoir balancé tout le monde, au contraire ! 6ix9ine se sent même soulagé...

Cette affaire va bientôt prendre fin ! Après un an d'emprisonnement, Tekashi 69 devrait bientôt sortir de prison. Pour rappel, il avait été arrêté par le FBI en novembre 2018 parce qu'il était impliqué dans de sombres affaires de gang. Le rappeur de 23 ans avait accepté de coopérer avec la justice en septembre dernier lors du procès des Nine Trey Gangsta Bloods. Il a fait tomber tous ses anciens collègues et pour cause, 9ine voulait revivre sa liberté. Mais il semblerait que ça ne soit pas sa seule motivation...

Selon une lettre légale présente dans son dossier, 6ix9ine avait annoncé aux avocats qu'il aurait eu beaucoup de regrets quant à ses actions. Le rappeur a déclaré au juge de la cour fédéral de Manhattan que cette année passée derrière les barreaux l'avait fait beaucoup réfléchir : "J'ai du mal à trouver les bons mots pour exprimer à quoi ressemble ma vie depuis un an(...) Honnêtement, j'ai l'impression que mon monde s'écroule. Il n'y a aucune excuse, aucune justification pour expliquer tous ces crimes(...) Je me suis senti soulagé après mon arrestation". Ses dires sont le propre d'un roman autobiographique : "Je me réveille tous les matins en me demandant si ça valait le coup". Il pense que son histoire, en vue de sa notoriété, servira d'exemple aux jeunes qui souhaitent se lancer dans les trafics de gang.

6ix9ine considère désormais que son arrestation est une sorte de "bénédiction" : ce fut un moyen pour lui d'arrêter tout ça, d'être libéré de ce fardeau. Pour rappel, 9ine est rentré très jeune dans les Nine Trey Gangsta Bloods pour financer ses projets musicaux. Un choix qu'il regrette car les crimes qu'il a connu au nom des Bloods ont détruit sa vie selon lui. Le rappeur s'excuse également auprès de ses fans, de sa famille et des victimes qui ont été affectées par ses crimes. En sortant de prison, il souhaite même venir en aide à tous les jeunes qui se retrouvent dans des situations compliquées pour pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que lui.

Le rappeur est vraiment en train de se racheter une image ! Il souhaite passer du gros gangster à l'homme altruiste (sans oublier l'image de "poucave" pendant plusieurs mois...). Alors grosse manipulation stratégique pour sortir de prison ou véritable homme changé ? A vous de juger.