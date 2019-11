Mariah Carey bat trois records du monde !

Pour son fameux titre "All I Want for Christmas"

Nous arrivons en hiver et comme d'habitude c'est LA période de Mariah Carey !

La diva et son carton intergénérationnel "All I Want for Christmas" vont bientôt débarquer partout dans le monde à l'approche de la période des fêtes de fin d'année. Le bon moment pour se retrouver avec trois nouveaux records décernés par le World Guinness des records.

En effet, c'est via un post instagram et trois photos que la chanteuse annonçait avoir reçu ses récompenses, en présence de ses enfants. Un post accompagné d'une petite déclaration sympa : "Merci infiniment au World Guinness Book des records de me remettre 3 récompenses pour l'année 2020. Mickael me remettait la fameuse plaque, je l'ai donc naturellement invité à venir poser sur les photos."

C'est au Colosseum à Las Vegas que l'artiste s'est vue remettre sa plaque, qui officialisait trois nouveaux records :

"Titre le plus streamé en 24 heures sur Spotify pour une femme", "Plus grosse présence dans le top 100 des charts du Billboard sur la période des vacances d'hiver" et "Plus de temps passé première dans les charts au Royaume-Uni pour un son de Noël" (plus de 10 semaines).

"J'ai toujours voulu et fait en sorte que mon Noël soit parfait mais pour des tonnes de raisons, cela n'a jamais été le cas, principalement à cause de soucis familiaux" déclarait-elle déjà dans le passé, avant de rajouter : "Donc je pense que quand j'ai écrit ce morceau, j'ai voulu mettre dedans tout ce qui m'aurait vraiment fait plaisir d'avoir à cette période de l'année."

Une déclaration qui explique sans doute pourquoi ce morceau a touché autant de gens sur une période aussi longue. C'est ce que l'on appelle un véritable classique.